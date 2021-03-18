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Ученые выяснили, что риск повторного заражения коронавирусом выше у пожилых людей

18 марта, 10:54

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Пожилым нужно дистанцироваться и вакцинироваться против COVID-19, говорят медики

Люди старше 65 лет, переболевшие коронавирусной инфекцией, имеют более высокий риск повторно заразиться COVID-19, нежели лица помоложе.

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Об этом сообщает медицинский журнал The Lancet.

Датские ученые провели исследование на анализе более 10 млн ПЦР-тестов, которые сдали около 4 млн человек (69% населения Дании). В целом, согласно исследованию, уровень защиты от повторного заражения у переболевших составляет 80%, однако среди лиц старше 65 лет он падает до 47%.

Как заявили авторы работы, на естественную защиту нельзя полагаться, а вакцинация всех групп населения является наиболее надежной мерой для обеспечения защиты от COVID-19.

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Авторы исследования также заявили, что полученные результаты подчеркивают важность мер по защите пожилых людей во время пандемии, в первую очередь речь идет о дистанцировании и приоритетности их вакцинации.

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Напомним, что повторное заражение может грозить и молодым. Так, 31-летняя нардеп Анна Скороход спустя почти год снова заболела COVID-19.

А военный корреспондент "Сегодня" Александр Махов, который неделю назад привился от коронавируса на передовой, получил положительный тест на ковид.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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Дания заражение коронавирус старики пожилые люди COVID-19

Источник: Сегодня

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