Продолжают нагнетать. Россия выгоняет украинского дипломата

Из РФ хотят выгнать второго украинского дипломата за две недели – ранее ФСБ обвинила в шпионаже консула Александра Сосонюка

Россия объявила сотрудника посольства Украины персоной нон грата – это объяснили тем, что на прошлой неделе из Киева выдворили российского дипломата после скандала с арестом украинского консула в Санкт-Петербурге.

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Об этом сообщили 26 апреля в Министерстве иностранных дел РФ.

Посольству Украины в Москве уже уведомили, что у второго дипломата есть четыре дня (до конца 30 апреля), чтобы покинуть территорию России.

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Кроме того, страна-агрессор угрожает "дополнительными мерами" в отношении украинского дипкорпуса, если Киев ответит на эту высылку.

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В посольстве или МИД Украины случившееся еще не комментировали.

Напомним, что 17 апреля ФСБ задержала в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Сосонюка. Его обвинили в попытке якобы "получить закрытую информацию, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов" и потребовали в течение 72 часов покинуть РФ. В ответ на это МИД Украины объявил советника посольства РФ в Киеве персоной нон грата и тоже потребовали уехать из страны.

В МИД заявили, что Сосонюк возьмет отпуск, чтобы отдохнуть после работы в стране-агрессоре, и вернется к дипломатической службе.

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