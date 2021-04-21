Уколы вместо аттракционов. Диснейленд во Франции стал пунктом вакцинации

Парк развлечений по мотивам сказок Уолта Диснея в Париже закрыт уже почти полгода – пока он не откроется, в нем будут вводить вакцины от коронавируса

Парижский Диснейленд, который считается одной из крупнейших туристических достопримечательностей Европы, откроется в новом качестве – здесь будет проходить вакцинация от коронавируса.

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Об этом сообщает France 24.

21 апреля городские чиновники объявили, что в конференц-центре Newport Bay Club закрытого уже полгода парка развлечений откроют вакцинационный пункт.

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Пункт будет находиться в ведении местных властей и региональной службы здравоохранения. Но, в отличие от других таких мест, он будет работать только по выходным. Чиновники ставят цель вакцинировать здесь не менее тысячи человек в сутки.

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"Парижский Диснейленд гордится тем, что поддерживает власть ... в проведении вакцинации", – говорится в заявлении вице-президента парка Эрика Мариона.

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Стоит отметить, что центральные власти Франция хотят, чтобы к середине мая хотя бы одну дозу вакцины получили 20 млн человек. Пока что этот показатель находится на отметке в 12,8 млн – это около 19% населения страны.

Диснейленд в Париже закрыли 30 октября из-за всплеска заболеваемости COVID-19 – вместе с остальными некритическими объектами инфраструктуры. В результате 17 тысяч сотрудников парка остались без работы.

Напомним, что c 3 апреля в стране действует общенациональный локдаун, который включает комендантский час, закрытие детсадов и школ, а также ограничение на перемещения.

При этом Франция стала первой в Евросоюзе страной, где в тестовом режиме запустили цифровые туристические COVID-паспорта.

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