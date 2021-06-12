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Украина должна остаться партнером – Меркель обсудила с Байденом "Северный поток"

12 июня 2021 17:54

Виталий Семченко Виталий Семченко

Политик отметила, что Украина в любом случае должна остаться партнером в поставках газа из России

Канцлер Германии Ангела Меркель провела встречу с американским лидером Джо Байденом. Политики, в частности, обсудили Украину и строительство газопровода "Северный поток – 2" .

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Об этом сообщает Bloomberg.

"У меня действительно была встреча с американским президентом, у нас также будет возможность в скором времени поговорить подольше. Мы сегодня прежде всего о его будущей встрече с Владимиром Путиным, в том числе и на совещаниях, и обменялись мнениями в этой связи, также о саммите НАТО и по вопросу Афганистана", – заявила она.

Меркель также информировала Байдена о позиции Берлина по "газовому" вопросу, обратив внимание на то, что Украина в любом случае должна остаться партнером в поставках газа из России.

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Отметим, 15 июля канцлер посетит Белый дом.

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Напомним, официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США продолжат накладывать санкции против лиц и компаний, реализующих "Северный поток – 2". По его словам, главная цель Вашингтона в этом вопросе – помешать России использовать газопровод "в качестве инструмента принуждения в отношении Украины или какой-либо другой страны".

В то же время, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, США сотрудничают с Германией в изучении компенсаций Украине за возможную потерю транзитных платежей, когда будет достроен "Северный поток – 2", но не исключают, что еще введут санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG.

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