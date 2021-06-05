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Украина и не только. Столтенберг о саммите НАТО

5 июня, 00:59

Денис Беспалов Денис Беспалов

Генсек НАТО рассказал о повестке дня саммита

Йенс Столтенберг. Фото: Olivier Hoslet/REUTERS

Йенс Столтенберг. Фото: Olivier Hoslet/REUTERS

Лидеры стран НАТО обсудят на саммите девять главных вопросов.

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Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг раскрыл повестку дня предстоящего саммита НАТО.

Первым пунктом повестки дня саммита НАТО, по словам Столтенберга, станет вопрос трансатлантической безопасности. Обсудят Сирию, Иран и ситуацию в Южно-Китайском море.

Следующим вопросом саммита лидеров стран НАТО станет укрепление приверженности коллективной обороне от всех угроз и повышение способности альянса защищать всех союзников.

Третьим вопросом саммита будет разработка задач по обеспечению устойчивости в рамках всего альянса.

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"Работать с союзниками, чтобы воплотить их в конкретные национальные цели. Для защиты нашей критически важной инфраструктуры", - сказал Столтенберг.

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Также лидеры стран НАТО обсудят стимулирование трансатлантических инноваций, а также роль Альянса в поддержании международного порядка, основанного на правилах. НАТО планирует укреплять партнерские отношения с ЕС и налаживать новые связи с другими странами.

Шестым вопросом повестки дня, как рассказал генсек НАТО, будет оказание поддержки партнерам Альянса "от Ирака до Иордании и от Грузии до Украины".

"В таких сферах, как борьба с терроризмом, противодействие кибератакам, управление кризисами и реформа обороны", - пояснил он.

Среди вопросов предстоящего саммита также будет проблема климатических изменений, а также разработка стратегической концепции НАТО на будущие годы. А девятым пунктом повестки дня будут инвестиции в оборону.

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Ранее сообщалось, что Россия намерена в этом году в Западном военном округе создать около 20 соединений и воинских частей из-за "роста угрозы" со стороны НАТО.

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