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Украина не может вступить в ЕС в ближайшие пять-десять лет – министр Австрии

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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4 мая, 20:10
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Каролин Эдтштадлер отметила, что полный процесс присоединения нашей страны будет длительным
Каролин Эдштадлер заявила, что полный процесс присоединения Украины будет длительным процессом адаптации.
Каролин Эдштадлер заявила, что полный процесс присоединения Украины будет длительным процессом адаптации. / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Вступление Украины в Европейский Союз не может быть достигнуто "в ближайшие пять-десять лет", а ускоренная процедура вступления в ЕС для нашей страны невозможна.

Об этом сообщила министр по делам ЕС и конституционным вопросам Австрии Каролин Эдтштадлер, прокомментировав слова министра иностранных дел Александра Шалленберга, пишет Euractiv.

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Заявление из Австрии

Как отмечается, недавно Александр Шалленберг предложил Украине рассмотреть другие способы, чтобы приблизиться к ЕС, помимо членства, что вызвало споры.

В свою очередь Эдштадлер заявила, что полный процесс присоединения Украины будет "длительным процессом адаптации, который, безусловно, не может быть достигнут в ближайшие пять-десять лет", поскольку "некоторые государства на Западных Балканах ждали десятилетиями", чтобы сделать следующий шаг".

По ее словам, для Украины не может быть ускоренной процедуры.

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"Министр иностранных дел (Шалленберг – ред.) также хотел сказать этим, что вам, возможно, также придется проявить творческий подход в том, как вы знакомите Украину с западными ценностями. Очевидно, что Украина услышала отказ от членства в ЕС, а это не то, что имелось в виду, и это не позиция Австрии", – сказала министр.

Напомним, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что в июне Украина может получить статус кандидата в члены Европейского Союза. Ожидается его предоставление на следующей встрече лидеров Евросоюза.

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