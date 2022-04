Украина является одной из самых заминированных стран мира – ООН

Украина – одна из самых заминированных стран мира. Еще до продолжающегося военного наступления более 1,8 миллиона человек уже восемь лет жили в окружении мин.

Об этом сообщило в Twitter Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

В Управлении заявили, что в то время как во многих частях Украины идут ожесточенные бои, по сообщениям, новые мины устанавливаются возле жилых домов, больниц и вдоль дорог.

Кроме этого, в Управлении сообщили, что мины и взрывоопасные вещества вдоль дорог и жилых районов ограничивают возможности гуманитарных организаций по доставке помощи людям, которые в ней больше всего нуждаются.

#Ukraine is one of the most mine-contaminated countries in the world.

Even before the ongoing military offensive, over 1.8 million people were already living surrounded by mines for eight years. #MineAwarenessDaypic.twitter.com/kPna1baE5y