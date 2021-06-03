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Украинцам стало проще въехать в Хорватию: какие документы нужны теперь

3 июня, 15:27

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Хорватские власти упростили условия для иностранных туристов – теперь отдохнуть в этой стране будет немного легче

Право на владение яхтой сойдет для въезда в Хорватию

Право на владение яхтой сойдет для въезда в Хорватию / Фото: Unsplash

Попасть в Хорватию теперь будет немного проще – страна ослабила правила въезда для тех, кто не проходил вакцинацию, и тех, кого обошла коронавирусная болезнь.

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Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.

По его словам, тем путешественникам, которые въезжают в Хорватию с ПЦР-тестом на COVID-19, разрешили делать его за 72 часа до поездки, а не за 48, как раньше.

Напомним, что Хорватия открыла свои границы для иностранцев с 1 апреля. Попасть в страну смогут те, кто предоставит сертификат о вакцинации от COVID-19 (признаются разработки от Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson) или справку о том, что в течение последних шести месяцев они уже перенесли эту болезнь.

Также на границе придется предъявить документы про оплату жилья (отель, апартаменты, кемпинг, вилла или даже яхта) либо про право собственности на жилье или яхты в Хорватии.

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Правила будут действуют как минимум до 15 июня.

Как мы уже сообщали, с 14 мая туристам из Украины разрешили также въезжать и в Грецию. Чтобы попасть в нее, необходимо соблюдать аналогичные правила.

В каких еще странах ждут украинских путешественников и какие документы нужны для въезда, смотрите в видеосюжете:

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