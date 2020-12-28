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Украинцев в Польше будут вакцинировать от коронавируса: названо условие

28 декабря, 14:58

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Вакцину получили 72 медицинских учреждения

В Польшу поступила первая партия вакцины, разработанной компаниями BioNTech и Pfizer Pfizer, и началась вакцинации против COVID-19. При этом прививки будут доступны и проживающим в республике гражданам Украины.

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Об этом сообщает местное издание Bankier.

Вакцину получили 72 медицинских учреждения, где будут делать прививки. В первый день планировалось вакцинировать 10 тысяч человек на всей территории Польши.

Информация о прививках иностранцев прокомментировал глава канцелярии правительства Польши Михал Дворчик.

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"Каждый человек, который легально проживает на территории Республики Польша, и это пребывание регулируется, например, с помощью карты временного или постоянного проживания, может получить прививки. Здесь нет ограничений, поэтому работники из Украины или других стран смогут бесплатно получить вакцину", – сказал Дворчик.

Он также добавил, что никаких дополнительных документов от иностранцев, проживающих в Польше на основании карты проживания (Karta pobytu), для записи в очередь на прививку против коронавируса не потребуется.

Напомним, неделей ранее украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что Польша станет посредником для Украины в получении вакцин из Европейского Союза.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Польша вакцинация вакцина коронавирус украинцы в Польше COVID-19

Источник: Сегодня

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