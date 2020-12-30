Украинцы не пострадали при землетрясении в Хорватии – посольство

Граждан Украины, по предварительной информации, нет среди пострадавших в результате мощного землетрясения в Хорватии, которое проихошло 28-29 декабря.

Реклама

Об этом сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в Twitter.

"По предварительной информации, украинцев нет среди пострадавших в результате землетрясения в Петрини, Хорватия", – написал он.

Ранее посольство Украины в Хорватии призвало украинцев внимательно следить за сообщениями хорватских властей о развитии сейсмологической ситуации, поскольку вероятность дальнейших толчков сохраняется.

В тренде В Германии 8 человек пострадали от передозировки вакциной Pfizer

Напомним, утром 28 декабря в центральной части Хорватии произошло сильное землетрясение магнитудой 5,2. Толчки начались в 6:28 утра. Эпицентр – город Сисак, который находится в 51 километре к юго-востоку от столицы. 29 декабря толчки повторились- сильнее остальных пострадал населенный пункт Петриня, по словам его мэра Даринко Думбовича, разрушена "практически половина города".

Реклама

По приблизительным подсчетам, в затронутой области проживает порядка 7,2 млн человек.

Мы также сообщали, что количество жертв мощного землетрясения, которое произошло 29 декабря в Хорватии, выросло до шести человек, еще около двух десятков ранены.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама