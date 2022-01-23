Украине НАТО не светит? Тревожное заявление Шольца

По мнению канцлера, в НАТО не могут гарантировать нерасширение на восток

Канцлер Германии считает, что НАТО не может гарантировать свое нерасширение. / Фото: Коллаж: Сегодня

В НАТО не обсуждают вступление в Альянс новых государств Восточной Европы.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью изданию Süddeutsche Zeitung.

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"Гарантии быть не может"

При этом, по его словам, в Альянсе не могут гарантировать нерасширение на восток.

"НАТО вообще не обсуждает вступление новых государств Восточной Европы. Этот вопрос вообще не значится на повестке дня. К чему это требование со стороны России? Такой гарантии быть не может", – сказал он.

Канцлер Германии Олаф Шольц

Что говорят в России

После встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия получит письменные ответы на свои требования к Западу.

По его словам, Россия не собирается нападать на Украину.

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Глава российского МИД Сергей Лавров

Также Лавров добавил, что на встрече повторил госсекретарю США требование нерасширения НАТО на Восток.

"Ну и по нашему принципиальному вопросу по нерасширению НАТО. Этот блок был создан против СССР, а сейчас он работает против Российской Федерации", – заявил глава МИД.

Что говорят в Украине

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что требование России относительно невступления Украины в НАТО является только прикрытием – Кремль преследует иные цели.

"Россия настаивает, чтобы были убраны вооружения, размещенные после 1997 года в таких странах, как Румыния, Болгария – они члены НАТО. И не размещать в Украине. У нас нет сегодня никаких баз натовских, у нас в Конституции запрещено", – сказал он.

Напомним, МИД РФ по итогам переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена опубликовало заявление, где сказано, что Россия предупредила США и НАТО о "серьезных последствиях" в случае "масштабного развертывания сил и средств" в Украине.

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Украина стремится в НАТО