Украине НАТО не светит? Тревожное заявление Шольца

В НАТО не обсуждают вступление в Альянс новых государств Восточной Европы.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью изданию Süddeutsche Zeitung.
"Гарантии быть не может"
При этом, по его словам, в Альянсе не могут гарантировать нерасширение на восток.
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"НАТО вообще не обсуждает вступление новых государств Восточной Европы. Этот вопрос вообще не значится на повестке дня. К чему это требование со стороны России? Такой гарантии быть не может", – сказал он.
Что говорят в России
После встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия получит письменные ответы на свои требования к Западу.
По его словам, Россия не собирается нападать на Украину.
Также Лавров добавил, что на встрече повторил госсекретарю США требование нерасширения НАТО на Восток.
"Ну и по нашему принципиальному вопросу по нерасширению НАТО. Этот блок был создан против СССР, а сейчас он работает против Российской Федерации", – заявил глава МИД.
Что говорят в Украине
Экс-посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что требование России относительно невступления Украины в НАТО является только прикрытием – Кремль преследует иные цели.
"Россия настаивает, чтобы были убраны вооружения, размещенные после 1997 года в таких странах, как Румыния, Болгария – они члены НАТО. И не размещать в Украине. У нас нет сегодня никаких баз натовских, у нас в Конституции запрещено", – сказал он.
Напомним, МИД РФ по итогам переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена опубликовало заявление, где сказано, что Россия предупредила США и НАТО о "серьезных последствиях" в случае "масштабного развертывания сил и средств" в Украине.
Украина стремится в НАТО
- 16 декабря в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский отстаивал право Украины быть членом НАТО и обратился к Альянсу из-за угроз России.
- 21 декабря украинский лидер заявил, что ждет от НАТО в 2022 году конкретных временных перспектив членства Украины в Альянсе.
- Кроме этого, Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина должна получить ПДЧ в НАТО в 2022 году. По его словам, для получения Плана действий по членству в Альянсе уже проведено достаточно реформ – предоставление его Украине только усилит евроатлантическое пространство.
- Также НАТО выдвинуло России ряд требований. Столтенберг призвал Россию вывести свои войска из Украины.
- 21 января в Женеве прошли переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. После встречи Блинкен заявил, что передал позицию США и НАТО, что они поддерживают суверенитет Украины. По его словам, Россия стоит на пороге выбора – переговоры или конфликт. США готовы к обоим вариантам.