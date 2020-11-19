Украинец умер при задержании в Польше: копы применили к нему шокер

Во время задержания польскими правоохранителями в Лодзинском воеводстве погиб гражданин Украины.
Об этом сообщает Radio Lodz.
Трагедия произошла в ночь на 16 ноября, когда мужчина пытался проникнуть в чужом дом, хотя должен был находиться на самоизоляции (по польским законам, 14-дневный карантин необходим для всех иностранцев, которые прибывают в Польшу с восточного направления).
Читайте также: Вместо денег – горе: как заробитчане в Польше калечатся и погибают по вине работодателей
Местные жители вызвали полицию, но при задержании украинец стал вести себя агрессивно – бросал в офицеров различные предметы и стал угрожать им ножом.
Безуспешно применив перечный балончик, правоохранители применили электрошокер. После того, как на мужчину надели наручники, ему резко стало плохо.
Несмотря на попытки реанимировать потерпевшего, прибывшие врачи констатировали его смерть. По факту случившегося начато расследование, ключевую роль в котором играют результаты судмедэкспертизы.
Напомним, в Поморском воеводстве погиб другой наш соотечественник – его прикрытое ветками тело лежало возле дома, который арендовали трое украинцев.
Также ранее журналисты "Сегодня" провели эксперимент и узнали, как попасть на заработки в Польшу в обход карантина.
А о ДТП, которое в Польше устроил пьяный гражданин Украины, смотрите в видеосюжете:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк