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Украинец умер при задержании в Польше: копы применили к нему шокер

19 ноября, 18:36

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Мужчина погиб в то время, когда должен был проходить самоизоляцию

Во время задержания польскими правоохранителями в Лодзинском воеводстве погиб гражданин Украины.

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Об этом сообщает Radio Lodz.

Трагедия произошла в ночь на 16 ноября, когда мужчина пытался проникнуть в чужом дом, хотя должен был находиться на самоизоляции (по польским законам, 14-дневный карантин необходим для всех иностранцев, которые прибывают в Польшу с восточного направления).

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Местные жители вызвали полицию, но при задержании украинец стал вести себя агрессивно – бросал в офицеров различные предметы и стал угрожать им ножом.

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Безуспешно применив перечный балончик, правоохранители применили электрошокер. После того, как на мужчину надели наручники, ему резко стало плохо.

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Несмотря на попытки реанимировать потерпевшего, прибывшие врачи констатировали его смерть. По факту случившегося начато расследование, ключевую роль в котором играют результаты судмедэкспертизы.

Напомним, в Поморском воеводстве погиб другой наш соотечественник – его прикрытое ветками тело лежало возле дома, который арендовали трое украинцев.

Также ранее журналисты "Сегодня" провели эксперимент и узнали, как попасть на заработки в Польшу в обход карантина.

А о ДТП, которое в Польше устроил пьяный гражданин Украины, смотрите в видеосюжете:

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