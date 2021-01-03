Українська
$ 28,27
34,74
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Украинка протаранила девять автомобилей на трассе в Польше

3 января, 22:42

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Женщина не справилась с управлением

В Польше на трассе под Краковом (Маловодское воеводство) украинка не справилась с управлением и повредила девять автомобилей, проехав между двумя полосами движения.

Реклама

Об этом сообщили в местной полиции, передает Interia.

В полиции рассказали, что авария произошла днем в субботу, 2 января ​​у населенного пункта Гай. После ДТП дорогу частично перекрыли и в направлении Кракова образовалась большая пробка.

"Гражданка Украины за рулем BMW потеряла управление автомобилем. Она не смогла затормозить и проехав между двумя полосами движения, повредила девять автомобилей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина была трезвой и в аварии никто не пострадал.

В тренде
В Мексике врач после прививки Pfizer попала в больницу с жутким диагнозом
Реклама

Напомним, 2 января украинские туристы провалились под лед на замерзшем озере в парке "Татры" в Польше, но им удалось самостоятельно выбраться на берег.

Кроме того, в польском Вроцлаве произошел пожар в доме, в результате которого погиб 30-летний гражданин Украины.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

авария ДТП Польша украинцы
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в мире
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в миреЭкономика
Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)
Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)Другие страны
Власти Германии открестились от приятия решений о строительстве Nord Stream 2
Власти Германии открестились от приятия решений о строительстве Nord Stream 2Экономика
В Финляндии зафиксировали побочную реакцию на COVID-вакцину
В Финляндии зафиксировали побочную реакцию на COVID-вакцинуЕвросоюз
Из проекта
Из проекта "Северный поток-2" выходит один из ключевых игроковСША
Вакцину от COVID-19 доставили во все страны ЕС
Вакцину от COVID-19 доставили во все страны ЕСЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять