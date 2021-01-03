Украинка протаранила девять автомобилей на трассе в Польше

Женщина не справилась с управлением

В Польше на трассе под Краковом (Маловодское воеводство) украинка не справилась с управлением и повредила девять автомобилей, проехав между двумя полосами движения.

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Об этом сообщили в местной полиции, передает Interia.

В полиции рассказали, что авария произошла днем в субботу, 2 января ​​у населенного пункта Гай. После ДТП дорогу частично перекрыли и в направлении Кракова образовалась большая пробка.

"Гражданка Украины за рулем BMW потеряла управление автомобилем. Она не смогла затормозить и проехав между двумя полосами движения, повредила девять автомобилей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина была трезвой и в аварии никто не пострадал.

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Напомним, 2 января украинские туристы провалились под лед на замерзшем озере в парке "Татры" в Польше, но им удалось самостоятельно выбраться на берег.

Кроме того, в польском Вроцлаве произошел пожар в доме, в результате которого погиб 30-летний гражданин Украины.

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