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Умер британский ветеран Том Мур: собрал миллионы для врачей во время пандемии

2 февраля, 18:50

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Его госпитализировали с коронавирусом

100-летний ветеран Второй мировой войны капитан Том Мур, который во время пандемии COVID-19 собрал почти 33 миллиона фунтов (более 1 млрд гривен) для британских медработников, умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

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Об этом сообщает ABC News.

Фото: Том Мур/Twitter

Фото: Том Мур/Twitter

На прошлой неделе стало известно, что Том Мур заболел COVID-19. Его госпитализировали из-за проблем с дыханием. По словам его семьи, в течение последних нескольких недель Мур лечился от пневмонии.

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Королева Елизавета II лично выразила соболезнования семье Мура.

Также на днях скончался американский фотограф Рики Пауэлл, который снимал многих американских знаменитостей. Он умер от сердечной недостаточности в возрасте 59 лет.

Ранее также сообщалось, что из-за коронавируса умер сценарист "Симпсонов".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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