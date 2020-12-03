Умер экс-президент Франции Жискар д'Эстен

На 95-м году ушел из жизни бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен.
Об этом сообщает Europe 1.
Жискар был лидером Франции с 1974 по 1981 год, недавно его госпитализировали в Туре на западе Франции.
Валери Жискар д'Эстен возглавлял партию "Союз за французскую демократию". Он руководил модернизацией французского общества во время своего президентства.
Валери Жискар д'Эстен разрешал развод по взаимному согласию и легализовал аборты.
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