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Умер экс-президент Франции Жискар д'Эстен

3 декабря, 00:51

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Политика госпитализировали в Туре

На 95-м году ушел из жизни бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен.

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Об этом сообщает Europe 1.

Жискар был лидером Франции с 1974 по 1981 год, недавно его госпитализировали в Туре на западе Франции.

Фото: Thomas Samson/Reuters

Фото: Thomas Samson/Reuters

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Валери Жискар д'Эстен возглавлял партию "Союз за французскую демократию". Он руководил модернизацией французского общества во время своего президентства.

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Валери Жискар д'Эстен разрешал развод по взаимному согласию и легализовал аборты.

Недавно мы писали о том, что новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой умер от коронавируса.

Как сообщалось ранее, теща пятого президента Украины Петра Порошенко, Людмила Переведенцева, умерла от COVID-19.

К слову, также недавно стало известно, что 28 октября скончался мэр Борисполя Анатолий Федорчук.

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