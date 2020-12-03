Умер экс-президент Франции Жискар д'Эстен

На 95-м году ушел из жизни бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен.

Реклама

Об этом сообщает Europe 1.

Жискар был лидером Франции с 1974 по 1981 год, недавно его госпитализировали в Туре на западе Франции.

Фото: Thomas Samson/Reuters

Реклама

Валери Жискар д'Эстен возглавлял партию "Союз за французскую демократию". Он руководил модернизацией французского общества во время своего президентства.

Валери Жискар д'Эстен разрешал развод по взаимному согласию и легализовал аборты.

Недавно мы писали о том, что новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой умер от коронавируса.

Как сообщалось ранее, теща пятого президента Украины Петра Порошенко, Людмила Переведенцева, умерла от COVID-19.

К слову, также недавно стало известно, что 28 октября скончался мэр Борисполя Анатолий Федорчук.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама