Умирал в муках. Подробности гибели 25-летнего украинца в полицейском участке в Польше

Дмитрий Никифоренко не употреблял спиртного, собирался жениться и ждал карту поляка

По словам близких, погибший украинец Дмитрий Никифоренко хулиганскими наклонностями не отличался. Фото: Facebook

Стали известны подробности гибели 25-летнего Дмитрия Никифоренко из Немирова Винницкой области. Напомним, молодой строитель умер 30 июля во Вроцлаве после задержания полицией и доставки в местный вытрезвитель.

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Подробности последних часов жизни парня рассказала невеста погибшего Сузанна Водоливова в интервью изданию "Телеграф".

"Сначала нам сказали, что у него остановилось сердце. Потом, что его пришлось связать, потому что он агрессировал. Но позже ко мне дозвонился журналист польского СМИ, который видел запись из вытрезвителя… Он рассказал, что Диму мучали, пытали и били. Я как подумаю, в каких муках он умирал… Они держали его, брызгали из газового баллончика… Он умолял, чтобы его не били. То, что он укусил полицейского, – это правда. Но укусил когда? Они все сидели на нем и душили, и он укусил, чтобы хоть как-то вырваться. Он боролся до последнего, чтобы его отпустили", – рассказала девушка.

Молодые люди познакомились в Польше, где оба находились на заработках. Дмитрий Никифоренко работал на стройке около двух лет и ждал карту поляка. Они планировали с Сузанной пожениться и остаться в Польше.

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Также девушка опровергла информацию польских полицейских о том, что Дмитрий был наркоманом и алкоголиком.

"Он всю жизнь занимался спортом, вообще не пил. Но в тот вечер согласился посидеть с ребятами в конце смены, так как только начал работать в этом месте и не хотел быть "белой вороной". Они устроили барбекю, жарили сосиски, немножко выпили. Но мы были все время на связи, Дима не был агрессивен и собирался домой спать. В последний раз, когда мы говорили, он был на остановке, но связь прервалась и телефон больше не отвечал", – рассказала Водоливова.

Что произошло

Дмитрий Никифоренко умер 30 июля, однако подробности трагедии стали известны только сейчас. Как узнали журналисты, первыми о шокирующих фактах в Сети заговорили коллеги полицейских, причастных к трагедии.

Никифоренко возвращался автобусом домой после посиделок с коллегами. Мужчина был нетрезв. По одной из версий, он уснул в транспорте, по другой — вел себя странно и бился головой об окно. Водитель вызвал полицию, и украинца доставили в вытрезвитель.

Журналисты Gazeta Wyborcza, получившие доступ к видео с камер наблюдения из вытрезвителя, пишут, что насилие к мужчине применили необоснованно.

Напомним, что Украина направила Польше ноту из-за смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко после задержания полицейскими. В документе выражена просьба беспристрастно расследовать обстоятельства гибели гражданина Украины.

Об этом сообщает посол Украины в Польше Андрей Дешиц в Twitter.