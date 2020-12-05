Уничтожает COVID-19 за полчаса: в Чехии создали уникальную бумагу (фото)

Антиковидная бумага внешне не отличается от обычной

В Чехии ученые создали необычную бумагу, которая уничтожает попадающие на ее поверхность вирусы и бактерии, в том числе и коронавирус.

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Об этом сообщает Академия наук Чехии в Twitter.

Для изготовления антикоронавирусной бумаги ученые использовали такие химические вещества как цинк и серебро. Несмотря на то, что эти элементы убивают вирус, для кожи человека они полностью безопасны.

Разработчики планируют производить из этой бумаги денежные купюры и документы.

Реклама Фото: Академия наук Чехии/Twitter

Согласно результатам теста, такая бумага может противодействовать Covid-19 за 30 минут, а другим вирусам едва не за минуту. В течение одной минуты с ее поверхности исчезает 99% микробов.

Фото: Академия наук Чехии/Twitter

В скором времени в Чехии произведут 10 тонн такой бумаги.

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К слову, недавно мы писали о том, что пациенты с коронавирусом, у которых наблюдается даже небольшое снижение уровня кислорода в крови, подвергаются повышенному риску смерти.

Также ранее ученые назвали напиток, который помогает насыщать мозг кислородом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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