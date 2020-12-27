На Англию, Францию и Бельгию обрушился мощный ураган (фото, видео)

Сильный шторм затопил дороги, а ветер повалил деревья и обесточил здания

Континентальную Западную Европу и Великобританию накрыл ураган "Белла". В Англии, Бельгии и Франции сильный ветер свыше 100 км/ч повалил деревья и обесточил дома.

Реклама

Об этом сообщает BBC.

Изначально шторм обрушился на юг Великобритании. Там неожиданно начался ливень, который сопровождался сильным порывистым ветром до 170 км/ч.

В Англии ураган "Белла" / Фото: Twitter

Реклама

Из-за урагана были затоплены железнодорожные дороги, задерживались поезда, многие люди не могли добраться к своим домам. А в Уэльсе из-за "Беллы" обесточена 21 тысяча домов.

Ураган в Англии

Ураган достиг и Бельгии. На морском побережье отмечена скорость ветра до 120 км/ч. В некоторых регионах сильный ветер сопровождается снегопадом и обледенением дорог. Автомобилистов предупреждают об опасности, людей просят без надобности не покидать дома.

В тренде В Помпеях откопали древний лоток уличной еды с уникальными фресками

Ураган "Белла" в Бельгии

Спасатели непрерывно выезжают на вызовы, чтобы расчищать дороги от упавших деревьев и веток.

В Брюсселе закрыты для посещения парки и лесные зоны. Синоптики прогнозируют еще и ледяные дожди по всей стране.

Непогода охватила также Францию. На Ла-Манше ветер местами достигает скорости 130 км/ч. Прогнозируют, что шторм затронет практически все атлантическое побережье страны и достигнет Парижского региона.

Реклама

Сильные ливни затопили дороги / Фото: BBC

Ранее мы сообщали, что на Фиджи обрушился мощный циклон, оставив после себя повсеместные разрушения.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама