На Англию, Францию и Бельгию обрушился мощный ураган (фото, видео)

Континентальную Западную Европу и Великобританию накрыл ураган "Белла". В Англии, Бельгии и Франции сильный ветер свыше 100 км/ч повалил деревья и обесточил дома.
Об этом сообщает BBC.
Изначально шторм обрушился на юг Великобритании. Там неожиданно начался ливень, который сопровождался сильным порывистым ветром до 170 км/ч.
Из-за урагана были затоплены железнодорожные дороги, задерживались поезда, многие люди не могли добраться к своим домам. А в Уэльсе из-за "Беллы" обесточена 21 тысяча домов.
Ураган достиг и Бельгии. На морском побережье отмечена скорость ветра до 120 км/ч. В некоторых регионах сильный ветер сопровождается снегопадом и обледенением дорог. Автомобилистов предупреждают об опасности, людей просят без надобности не покидать дома.
Спасатели непрерывно выезжают на вызовы, чтобы расчищать дороги от упавших деревьев и веток.
В Брюсселе закрыты для посещения парки и лесные зоны. Синоптики прогнозируют еще и ледяные дожди по всей стране.
Непогода охватила также Францию. На Ла-Манше ветер местами достигает скорости 130 км/ч. Прогнозируют, что шторм затронет практически все атлантическое побережье страны и достигнет Парижского региона.
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