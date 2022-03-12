"Россияне, хватит убивать детей": в Варшаве на митинг в поддержку Украины пришла Тина Кароль и премьер Польши (фото)

В столице Польши Варшаве сегодня, 12 марта, прошел марш против российской агрессии в отношении Украины под лозунгом "Матери призывают: хватит стрелять в детей".
Об этом сообщает "Сегодня".
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В мероприятии приняли участие маршал сейма Республики Польша Эльжбета Витек, а также премьер-министр Матеуш Моравецкий и министр Марлена Малонг.
После того, как присутствующие спели гимн Польши и Украины, колонна участников акции двинулась в сторону посольства Российской Федерации. Акцию организовала Gazeta Polska.
Демонстранты несли в руках флаги Украины и Польши, а также транспаранты "Россияне, хватит убивать детей" и "Ахтунг Россия".
"Спасибо за организацию этого марша, спасибо всем, кто пришел на этот марш, и я хочу выразить свою убежденность в том, что эти демонстрации являются хорошим знаком и хорошим посланием для тех, кто находится в Украине и защищает украинские города и не только Украину, а всю Европу. Это очень сильный сигнал поддержки. Да здравствует Польша, да здравствует Украина", – сказал экс-посол Дещица.
Также была замечена украинская певица Тина Кароль.
Помощь Украине
Бывший украинский посол в Польше Андрей Дещица рассказал, что сейчас ведутся переговоры с правительством Польши о продолжении оказания помощи Украине как военной, так и гуманитарной. Речь идет о поддержке Украины в европейских структурах, в том числе и об ускорении предоставления Украине статуса кандидата в Европейском союзе.
"И проводим также разговоры с нашими партнерами, чтобы как можно скорее было принято решение о закрытии неба или предоставлении Украине военных самолетов для того, чтобы это небо оберегать", – сказал Дещица.
Ситуация с беженцами в Польше
По словам экс-посла, ситуация в Польше достаточно сложная, но контролируемая, учитывая количество украинцев, которые сюда приехали, это более полутора миллиона человек.
"Также ситуация контролируемая и на границе, где местная власть, где представители пограничной службы, таможенной службы, различные волонтерские организации, общественные организации помогают украинцам, прибывающим в Польшу. Во-первых, найти первое убежище, найти место, где можно будет отдохнуть, получить одежду теплую, получить еду теплую и получить информацию, куда можно дальше переезжать", – сказал Дещица.
Также дипломат добавил, что в польских городах вблизи границы с Украиной большое скопление наших граждан, людей направляют дальше, вглубь страны, чтобы не создавать напряжение в оказании помощи и в обществе.
"Уровень качества этой помощи, оказываемой польским правительством в других регионах Польши, является очень высоким и на таком же уровне. Польское правительство на прошлой неделе приняло соответствующий закон, позволяющий украинцам быстрее найти работу, быстрее найти жилье, иметь возможность направить детей в школу и детские сады", – отметил он.
Дещица выразил уверенность в том, что это все временно и скоро все украинцы смогут вернутся домой.
"Этот дух к бою и дух к победе приведет к победе над русской армией и над Россией. И над уничтожением путинского режима. И эти люди, приехавшие в Польшу, остановившиеся в Польше, или выехавшие чуть дальше, в другие страны, где их тоже приветствуют, вскоре вернутся домой. Мы в этом уверены. И будем работать все на победу и на развитие Украинского государства", – подытожил дипломат.
Ситуация в Украине 12 марта
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