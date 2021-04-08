Устали от локдаунов: в Риме рестораторы подрались с копами

В центре итальянской столицы состоялся протест владельцев местных ресторанов – акция завершилась столкновениями с полицией.
Об этом говорится в выпуске новостей "Сегодня".
Римские рестораторы вышли на улицы, потому что из-за пандемии чиновники на несколько недель закрыли их бизнес.
На сегодняшний день в городе разрешены только услуги по доставке, но этого слишком мало, чтобы выжить, говорят рестораторы.
Протест прошел эмоционально: в результате завязавшейся потасовки один полицейский пострадал, а семерых участников акции задержали.
Напомним, что на выходные во время католической Пасхи – с 3 по 5 апреля – в Италии действовал общенациональный локдаун. В это время было запрещено покидать свои дома, кроме как с целю работы или по состоянию здоровья. Также были закрыты магазины, которые продают второстепенные товары.
А вот жителям итальянской коммуны Онифери на официальном уровне запретили болеть COVID-19. Таким образом мэр попытался привлечь внимание властей к проблеме граждан – уже длительное время коммуна живет без врача.
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