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Устали от пошлых шуток. Деревня Fucking в Австрии меняет название

27 ноября, 12:01

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Название поселения восходит корнями к XI веку

Жители древней австрийской деревни решили с Нового года переименовать свой населенный пункт, устав от постоянных пошлых шуток – их поселок называется Фукинг (Fucking), что созвучно с нецензурным английским словом.

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Об этом сообщает The Guardian.

Местное население утомилось находить в соцсетях все новые фотографии, на которых туристы принимают "эротические" позы рядом с указателями к их поселку. Кроме того, случались даже случаи воровства указателей.

Фото: instagram.com/iron_man_t

Фото: instagram.com/iron_man_t

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В связи с этим, несмотря на то, что, по мнению экспертов, оригинальное название восходит корнями к XI веку, жители, которых насчитывается лишь около 100 человек, хотят заменить в нем несколько букв.

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На этом фоне муниципальный совет уже принял официальное решение – с 1 января деревня будет называться Фуггинг (Fugging).

Впрочем, в социальных сетях высказали предположение, что старое название делало деревне рекламу – в 2011 году австрийский писатель выпустил книгу под названием "Bad Fucking" с пейзажем поселения, по которой позже был снят одноименный фильм.

Первое упоминание о деревне было в 1070 году, но, если верить местным преданиям, оно было основано еще раньше – в VI веке баварский дворянином Фоко. При этом на картах XVIII века его название было Fuking.

Напомним, что в Украине, где еще продолжается процесс декоммунизации, Институт национальной памяти предложил переименовать колбасу "Советскую".

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А ко Дню святого Валентина киевский ЦУМ временно переименовали на ЦЬОМ.

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Австрия курьез переименование деревня
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