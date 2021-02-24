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Уже более чем в 100 странах: "британский" штамм коронавируса накрывает мир

24 февраля, 12:51

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Только за последнюю неделю новый вид выявили в 7 странах

Новый штамм коронавируса, который был впервые зафиксирован в Великобритании, зафиксировали в 101 стране.

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Как сообщили в ВОЗ, только за прошедшую неделю "британскую" разновидность коронавируса обнаружили в 7 странах.

В то же время южноафриканский штамм выявили в 55 странах, за последнюю неделю – в 5.

Штамм коронавируса, обнаруженный ранее в Бразилии и Японии, за неделю был зафиксирован еще в 8 странах, теперь он есть в 29 государствах.

Согласно статистике, в мире более 112 миллионов случаев заражения коронавирусом. За последние две недели было зафиксировано 5,4 млн новых заболевших. На первом месте по количеству инфицированных США, затем Индия и Бразилия.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 2,48 млн человек, в то время как выздоровели – 63,2 млн. Полную вакцинацию от коронавируса прошли 40,4 млн человек – 0,52% населения.

Недавно в Великобритании обнаружили еще один вариант COVID-19 с вызывающим беспокойство набором мутаций.

Напомним, в Соединенных Штатах обнаружили семь вариантов вируса, которые могут содержать мутации, аналогичные британскому штамму.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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