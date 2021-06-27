Уже не только Меркель и Макрон: еще один друг Путина выступил за саммит Россия – ЕС

Брюссель отказался от прямых переговоров с Путиным, но друзья хозяина Кремля продолжают уговаривать руководство Евросоюза

Милош Земан. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

После тог, как Европейский Союз отказался от саммита с Россией на самым высоком уровне, президент Чехии Милош Земан выступил в поддержку идеи Меркель и Макрона провести переговоры между руководством ЕС и российским лидером Владимиром Путиным.

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Об этом сообщает Европейская правда.

По словам Земана, европейские лидеры не должны бояться встречи с Путиным, также он хочет, чтобы Чехия и Россия снова начали коммуницировать.

"Люди должны общаться. Для меня это аксиома. Если они не общаются, то их можно подозревать в том, что они обладают комплексом неполноценности", – сказал чешский лидер.

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Земан вспомнил недавнюю встречу Путина с президентом США Джо Байденом, который продемонстрировал необходимость диалога между странами.

"Байден не боялся контактов с Путиным, так почему европейские чиновники должны бояться его?" – спросил президент Чехии.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно лидеры Германии и Франции решили пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит Евросоюза. Макрон и Меркель предложили Брюсселю возобновить европейско-российские саммиты, которые отменили после оккупации Крыма в 2014 году.

Вот только лидеры ЕС не поддержали идею Франции и Германии. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что переговоров на уровне лидеров не будет, но будут поиски других форматов с участием России. Также она объясняла, зачем хотела позвать Путина на саммит ЕС.