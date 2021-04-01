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Уже в четвертый раз: Словакия продлевает режим ЧС на 40 дней

1 апреля, 23:22

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В стране действует комендантский час

В Словакии из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации уже в четвертый раз продлили режим чрезвычайной ситуации на 40 дней.

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Решение правительства утвердил Национальный совет, передает телеканал TA3.

За продление режима ЧС выступили 78 депутатов. Против – 15, однако, на заседании присутствовали 96 из 150 членов высшего законодательного органа.

В стране с 20:00 до 01:00 по местному времени действует комендантский час, а также запрет выхода из жилых помещений без неотложной необходимости.

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Согласно последней статистике, в Словакии коронавирусом инфицировались более 360 тысяч человек, только за последние сутки – 1855 заболевших. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 9,7 тысяч заболевших. В то же время побороли болезнь 255 тысяч человек.

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Также мы писали о том, что в Словакии из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации из-за COVID-19 власти приняли решение временно запретить жителям страны выезжать на отдых за рубежом.

Напомним, в январе в Словакии были зафиксированы первые случаи заражения "британским" штаммом коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Словакия карантин комендантский час чрезвычайная ситуация коронавирус
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