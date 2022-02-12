Уже все готово! В ЕС заявили о тяжелом пакете санкций против России

Мир продолжает поддерживать Украину в противостоянии с Россией

Президент РФ Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз уже подготовил пакет санкций против Российской Федерации.

Об этом он написал в своем Twitter.

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"В разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем обсудили текущую ситуацию безопасности. Он подтвердил: пакет тяжелых для РФ санкций уже готов", – говорится в сообщении.

Кулеба добавил, что ЕС приложит дополнительные усилия для политической и финансовой поддержки Украины.

"Благодарен ЕС за твердую позицию и готовность к решительным действиям", – отметил министр.

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Кроме того, Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок перед визитом в Украину канцлера ФРГ Олафа Шольца.

"Подробно обсудили ситуацию безопасности на фоне агрессивных действий РФ. Активно готовимся к визиту Канцлера ФРГ Олафа Шольца в Украину в понедельник. Своевременная возможность обсудить общие и решительные действия для противодействия угрозам", – написал он.

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