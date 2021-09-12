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Выступал за оккупацию Крыма. В аэропорту Праги по ордеру Украины задержан гражданин РФ

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
12 сентября, 15:38
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Речь идет об одном из участников событий в Крыму в 2014 году
По центру - Александр Франчетти, задержанный. Фото: из открытых источников
По центру - Александр Франчетти, задержанный. Фото: из открытых источников

В аэропорту Праги задержали гражданина России на основании международного ордера на арест, выданного Украиной.

Об этом сообщил пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик, передает РИА Новости.

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Отмечается, что речь о российском активисте Александре Франчетти. Он был одним из участников событий в Крыму в 2014 году, во время которых полуостров оккупировала Российская Федерация.

Мужчине грозит немедленная депортация в Украину.

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Оккупация Крыма Россией

  • В феврале 2014 года в Крыму появлялись вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, которые захватили здание Верховного Совета Крыма, Симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск.
  • Российские власти сначала отказывалась признавать, что эти вооруженные люди военнослужащими российской армии. Позже президент России Владимир Путин признал, что это были российские военные.
  • 16 марта 2014 на территории Крыма и Севастополя произошел не признанный большинством стран мира так называемый "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав.
  • Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на "референдуме". Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России.
  • Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции.
  • Россия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".
  • Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014.

Ранее сообщалось, что чиновника-предателя, которого задержали возле Крыма, будут судить за госизмену.

Также напомним, Поклонская заявила о своих намерениях вернуться на временно оккупированный полуостров, где во время аннексии была так называемым "прокурором Крыма".

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