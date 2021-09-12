Выступал за оккупацию Крыма. В аэропорту Праги по ордеру Украины задержан гражданин РФ

Речь идет об одном из участников событий в Крыму в 2014 году

По центру - Александр Франчетти, задержанный. Фото: из открытых источников

В аэропорту Праги задержали гражданина России на основании международного ордера на арест, выданного Украиной.

Об этом сообщил пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик, передает РИА Новости.

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Отмечается, что речь о российском активисте Александре Франчетти. Он был одним из участников событий в Крыму в 2014 году, во время которых полуостров оккупировала Российская Федерация.

Мужчине грозит немедленная депортация в Украину.

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Оккупация Крыма Россией

В феврале 2014 года в Крыму появлялись вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, которые захватили здание Верховного Совета Крыма, Симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск.

Российские власти сначала отказывалась признавать, что эти вооруженные люди военнослужащими российской армии. Позже президент России Владимир Путин признал, что это были российские военные.

16 марта 2014 на территории Крыма и Севастополя произошел не признанный большинством стран мира так называемый "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав.

Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на "референдуме". Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции.

Россия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014.

Ранее сообщалось, что чиновника-предателя, которого задержали возле Крыма, будут судить за госизмену.

Также напомним, Поклонская заявила о своих намерениях вернуться на временно оккупированный полуостров, где во время аннексии была так называемым "прокурором Крыма".