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В Австрии поддержали сближение Украины с ЕС, однако есть нюанс

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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11 мая, 04:59
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Каролине Эдтштадлер прокомментировала предоставление статуса кандидата нашей стране
В Австрии поддерживают сближение Украины с ЕС.
В Австрии поддерживают сближение Украины с ЕС. / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Австрии заявили, что "зеленый свет" для продвижения в Евросоюз нужно давать одновременно и Украине, и странам Западных Балкан.

Об этом заявила министр федеральной канцелярии Австрии по вопросам Европы Каролине Эдтштадлер, пишет Укринформ.

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"Зеленый свет"

"Если мы хотим дать Украине "зеленый свет", то также это должно быть и для Албании и Северной Македонии. Если Украине нужно предоставить статус кандидата, то Босния и Герцеговина также должна получить статус кандидата", – заявила она.

При этом она поддержала сближение Украины с ЕС, назвав это "важным сигналом".

Напомним, Украина в рекордные сроки подготовила вторую часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Несколько томов этой части продемонстрировал президент Украины Владимир Зеленский во время видеосвязи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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