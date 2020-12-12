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В Австрии разрешили эвтаназию

12 декабря, 02:20

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Конституционный суд признал эвтаназию законной

В Австрии Конституционный суд разрешил эвтаназию (ассистированный суицид).

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Как пишет DW, эвтаназию в стране разрешили при условии, что на решение человека покончить с жизнью не повлияло материальное положение.

Также суд признал неконституционным положение о запрете всех видов ассистированного суицида без исключения.

Законной процедура будет, если пациент сам примет препарат, а врач будет помогать.

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В Австрии останется под запретом способ ассистированного суицида, когда врач сам делает больному смертельную инъекцию.

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Конституционный суд обязал правительство и парламент Австрии принять документы до 1 января 2022.

Недавно мы писали, что в Австрии собираются провести в первой половине 2021 года три последовательных этапа вакцинирования населения, причем первый запланирован уже на январь.

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Австрия эвтаназия суицид
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