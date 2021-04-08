В Австрии увеличилось число смертей после вакцинации от COVID-19. Что говорят специалисты?

После прививки Pfizer умерли 57 человек

В Австрии за время кампании по вакцинации число умерших после прививки от коронавируса увеличилось с 55 до 63.

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По информации Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения, после вакцинации прививкой Pfizer умерли 57 человек.

Три смерти было зафиксировано после прививки Moderna и еще три – после AstraZeneca.

В то же время специалисты уверяют – связи смертей с использованными вакцинами не установлено. Осложнения со здоровьем без связи с вакциной могут происходить среди наиболее уязвимого пожилого населения.

Сейчас подробно изучается вопрос, есть ли связь летальных исходов с вакцинами.

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Также недавно мы писали о том, что в Гонконге после вакцинации от коронавируса умерли два человека, которые страдали хроническими заболеваниями.

Также женщина из Словакии умерла вскоре после того, как ей сделали прививку от коронавируса препаратом компании AstraZeneca.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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