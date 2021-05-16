В Барселоне разогнали многотысячные гуляния после смягчения локдауна (фото)

Несмотря на смягчение карантина, в стране до сих пор действуют некоторые ограничения, людей в частности призывают сохранять дистанцию

Гуляния после отмены локдауна в Барселоне / Фото: REUTERS

В Барселоне полиция в воскресенье разогнала 9 тысяч человек, которые собрались в центре города и на близлежащем пляже на массовые гуляния в связи с ослаблением карантина, введенного ранее из-за коронавируса.

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Об этом со ссылкой на испанскую полицию сообщает Reuters.

В полиции рассказали, что многие собравшиеся в выходные принимали участие в массовых пьянках, известных как "ботеллони".

/ Фото: REUTERS

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Тем временем министр культуры Хосе Мануэль Родригес Урибес, выступая на мероприятии в Мадриде, призвал молодых людей продолжать соблюдать социальное дистанцирование.

"Я понимаю, что значит жить с множеством ограничений, но я прошу вас быть осторожными, чтобы получать удовольствие, но продолжать соблюдать меры безопасности", – сказал Урибес.

/ Фото: REUTERS

В Испании отменили шестимесячный локдаун 9 мая в полночь, и нынешние выходные стали первыми после его отмены.

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В то же время в стране до сих пор действуют определенные ограничения. К примеру, в Каталонии, столицей которой является Барселона, бары и рестораны работают с 7:00 до 23:00, а максимально допустимое количество людей за столиками – четыре человека.

Испания – одна из наиболее пострадавших от COVID-19 стран Европы: там зарегистрировали 79339 смертей от коронавируса и 3,6 миллиона случаев заболевания. Но уровень инфицирования снизился, и почти треть населения получила хотя бы одну дозу вакцины.

Напомним, испанские власти надеются, что после 20 мая смогут принимать иностранных туристов из третьих стран – после того, как Евросоюз отменит действие рекомендации Совета ЕС об ограничении несущественных поездок извне.