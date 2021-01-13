В Бельгии продлевают карантин до 1 марта

В Бельгии из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации продлевают карантинные ограничения до 1 марта.
Как пишет "Интерфакс", в стране ранее были запрещены все коллективные мероприятия и религиозные службы, закрыты бары и рестораны и введены определенные ограничения для траурных церемоний.
Кроме того, гражданам Бельгии власти настоятельно не рекомендовали поездки за границу.
До 1 марта продлен ряд уже действовавших мер, таких как комендантский час, дистанционная работа, учеба студентов высших учебных заведений в удаленном режиме.
Отметим, в Бельгии зафиксировано более 665 тысяч случаев заражения коронавирусом.
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Также же из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации власти Израиля ужесточает карантинные ограничения.
К слову, в американской биотехнологической компании Moderna считают, что их COVID-вакцина предоставляет защиту от коронавируса как минимум на год.
Отметим, вакцина от коронавируса Moderna уже получила разрешение на экстренное использование в США, Евросоюзе, Великобритании, Канаде, Израиле и других странах.
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