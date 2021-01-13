Українська
$ 28,05
34,08
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

В Бельгии продлевают карантин до 1 марта

13 января, 01:41

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Бельгии зафиксировано более 665 тысяч случаев заражения коронавирусом

В Бельгии из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации продлевают карантинные ограничения до 1 марта.

Реклама

Как пишет "Интерфакс", в стране ранее были запрещены все коллективные мероприятия и религиозные службы, закрыты бары и рестораны и введены определенные ограничения для траурных церемоний.

Кроме того, гражданам Бельгии власти настоятельно не рекомендовали поездки за границу.

До 1 марта продлен ряд уже действовавших мер, таких как комендантский час, дистанционная работа, учеба студентов высших учебных заведений в удаленном режиме.

Отметим, в Бельгии зафиксировано более 665 тысяч случаев заражения коронавирусом.

В тренде
Папа Римский расширил права женщин
Реклама

Также же из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации власти Израиля ужесточает карантинные ограничения.

К слову, в американской биотехнологической компании Moderna считают, что их COVID-вакцина предоставляет защиту от коронавируса как минимум на год.

Отметим, вакцина от коронавируса Moderna уже получила разрешение на экстренное использование в США, Евросоюзе, Великобритании, Канаде, Израиле и других странах.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Бельгия карантин комендантский час
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россияне вернули в зону строительства
Россияне вернули в зону строительства "Северного потока – 2" старый трубоукладчикЭкономика
Российский трубоукладчик снова покинул зону строительства
Российский трубоукладчик снова покинул зону строительства "Северного потока – 2"Экономика
Отказ от русификации: Литва официально дала новое название Грузии
Отказ от русификации: Литва официально дала новое название ГрузииЕвросоюз
"Оголенная грудь — знак протеста": в Праге прошла акция из-за карантина (фото)Евросоюз
Цены на газ в Европе устремились к рекорду за два года
Цены на газ в Европе устремились к рекорду за два годаЭкономика
Позволит избежать катастрофы: Шмыгаль объяснил отличия локдауна в Украине и Европе
Позволит избежать катастрофы: Шмыгаль объяснил отличия локдауна в Украине и ЕвропеЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять