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В Бельгии резко возросла смертность от COVID-19

13 апреля, 01:58

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Бельгийские социологи прогнозируют постепенное снижение новых случаев заражения коронавирусом в стране – последние исследования обнадеживают

В Бельгии за неделю почти вполовину возросло количество смертей от COVID-19, при том что число случаев заражения незначительно, но сократилось. На прошлой неделе в день в стране от этой болезни умирало в среднем 43 человека.

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Об этом свидетельствует статистический отчет мединститута Sciensano, передает местное издание VRT.

"В течение недели со 2 по 8 апреля в Бельгии каждый день умирало в среднем 43 человека с COVID-19. Это на 46,6% выше 7-дневного скользящего среднего за предыдущую неделю, когда умирало в среднем 29 человек в день", - цитирует отчет издание.

В то же время в течение недели с 5 по 11 апреля в бельгийские больницы ежедневно поступало в среднем 254 пациента с коронавирусной инфекцией, что на 3% ниже данных предыдущей недели.

В настоящее время в больницах Бельгии проходят лечение 3048 пациентов с COVID-19, из них 899 чловек находятся в палатах интенсивной терапии и 540 – на искусственной вентиляции легких.

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В то же время в Бельгии появилась надежда на постепенное снижение новых случаев инфекции, поскольку согласно последнему рейтингу репродуктивности вируса – 0,99, один инфицированный передает вирус меньше, чем одному человеку.

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Напомним, Украина за последнюю неделю стала однимиз мировых лидеров по уровню смертности от коронавируса – только 6 апреля умерли 500 человек.

Мы также сообщали, что в Соединенных Штатах около 43 тысяч детей младше 17 лет уже потеряли по крайней мере одного из своих родителей в результате пандемии COVID-19.

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Бельгия смерть смертность коронавирус
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