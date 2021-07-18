В Бельгии резко возросло число жертв наводнения (фото, видео)

Наводнение в Бельгии / коллаж "Сегодня"

В Бельгии в результате наводнения погибли по меньшей мере 31 человек, 163 человека до сих пор числятся пропавшими без вести.

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Об этом заявили в правительственном кризисном центре страны вечером в воскресенье, 18 июля, передает DW.

Последствия наводнения в Бельгии / twitter.com/IneedTH

Власти намерены продолжать поиски пропавших, а также сосредоточат внимание на устранении последствий наводнения и оценке материального ущерба.

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Последствия наводнения в Бельгии / https://twitter.com/m6info

В особо пострадавших регионах на юге и востоке страны полицейские ходят от двери к двери, чтобы разыскать пострадавших от наводнения, поскольку многие люди не могут выйти на связь и зарядить мобильные телефоны.

Наводнение в Бельгии / twitter.com/m6info

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Накануне премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетили пострадавшие районы, где начались работы по устранению последствий наводнения, где пообщались с пострадавшими жителями, работниками аварийных служб и местной властью.

Премьер Бельгии объявил 20 июля Национальный днем ​​траура.