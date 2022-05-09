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В Берлине напали на украинских журналистов у мемориала советским солдатам

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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9 мая, 20:29
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Полиция не смогла помешать нападению
В Берлине напали на журналистку Мосийчук и ее съемочную группу
В Берлине напали на журналистку Мосийчук и ее съемочную группу / Фото: Коллаж: Сегодня

Журналистов телеканала "1+1" избили во время съемок в Берлине 9 мая. При этом полиция не смогла ничего поделать, чтобы не допустить инцидента. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

В Берлине, в Трептов-парке, где находится мемориал, злоумышленники напали на съемочную группу телеканала "1+1". Их избили во время профессиональной деятельности, а немецкие правоохранители были рядом и не смогли этого предотвратить.

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Активист Александр Снидалов, в свою очередь, сообщил, что нападение было на журналистку Наталью Мосийчук.

"Украинских журналистов во время профессиональной деятельности избили в Берлине решисты. Полиция Берлина была рядом и не смогла это предотвратить. Пора выходить на улицы и задать берлинским властям несколько вопросов", — заявил он.

Съемочная группа готовила на месте сюжет о праздновании мер по увековечиванию памяти погибших во Второй мировой войне.

В посольстве Украины уже отреагировали на инцидент.

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"Посольству Украины в ФРГ известно о данном инциденте, в соответствующем порядке полиция Берлина проинформирована о событиях, произошедших на территории мемориального комплекса. Призываем полицию Берлина немедленно принять все необходимые меры, чтобы как можно скорее провести следствие по нападению на представителей средств массовой информации и привлечь виновных к ответственности", – говорится в заявлении ведомства.

9 мая

Россия отмечает 9 мая победу во Второй мировой войне. В столице России прошел парад по случаю 9 Мая. Этого события ждали напряженно. Путин должен был объявить Украине войну и начать мобилизацию. Но ничего подобного не произошло. Парад оказался мрачным: его сценарий ни разу не меняли с 2019 года. Владимир Путин выглядел больным.

Некоторые россияне не рады параду ко "Дню победы" из-за санкций. Все, что происходит, они называют позорным.

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня победы над нацизмом и заявил, что войска РФ в Украине ждет та же участь, что и немецких захватчиков.

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