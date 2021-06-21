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В Берлине посреди улицы открыли стрельбу: ранены трое

21 июня 2021 7:31

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Мотивы преступника и другие обстоятельства случившегося остаются неизвестными – после произошедшего злоумышленник скрылся

В Берлине произошла стрельба, в результате которой трое человек были госпитализированы, а один из них находится в смертельной опасности.

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Об этом сообщает Bild.

Инцидент случился в ночь на 21 июня в районе Веддинг на северо-западе немецкой столицы. Журналисты уточняют, что в целом было произведено не менее 27 выстрелов.

В ходе атаки были ранены трое человек – прибывшие медики оказали им первую медицинскую помощь и доставили в близлежащие больницы. Один из госпитализированных находится в крайне тяжелом состоянии.

Предполагается, что злоумышленник был один – после произошедшего он скрылся с места преступления. Сейчас его разыскивают.

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Район случившегося был оцеплен оперативниками. Начато расследование, обстоятельства, предшествовавшие стрельбе выясняются.

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Напомним, что в апреле в больнице под Берлином обнаружили четыре тела со следами насильственной смерти, по меньшей мере один человек тяжело ранен.

А в конце прошлого года в центре Берлина тоже произошла стрельба. Были ранены четыре человека, причем трое из них – около штаб-квартиры Социал-демократической партии.

А о чем говорили в Украине и мире 20 июня, смотрите в видеосюжете:

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