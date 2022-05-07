В Берлине запретили украинскую символику на мероприятиях 8-9 мая

Украинские активисты планировали провести мирную акцию в столице Германии

Полиция запретила флаг Украины в столице Германии на 9 мая / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

В Берлине запретили использовать российскую и украинскую символику на День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом пишет "Европейская правда".

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В комментарии "ЕвроПравде" Анна Прайне-Косач, вице-президент украинско-немецкой ассоциации "Ukraine Future", рассказала, что две недели назад украинская община в Берлине договорилась с местными властями о проведении акции и получила разрешение.

Планировалось, что почтить память погибших в Берлине соберутся около 20 тысяч украинцев, проведение демонстрации не планировалось.

Но вечером 6 мая полиция Берлина направила организаторам документ, в котором указано о запрете на использование какой-либо символики Украины во время посещения памятников Второй мировой войны.

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Фрагмент документа немецкой полиции

Город в Житомирской области отказался от буквы Z на гербе

В городе Новограде-Волынском Житомирской области решили убрать букву Z с герба города. Все для того, чтобы герб не ассоциировался с российскими оккупантами. Такое решение 31 марта принял городской совет, пишет Громадське.

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Депутаты решили убрать букву Z с изображений малого и полного гербов Новограда-Волынского. Эта буква означала первое название города – Звягель.

Российские захватчики используют этот символ в пропагандистских целях и для маркировки техники.

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