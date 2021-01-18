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В Болгарии родился ребенок с иммунитетом к коронавирусу

18 января, 15:31

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

COVID-19 у будущей мамы обнаружили на третьем триместре беременности

Спустя полтора месяца после того, как в Сингапуре появился на свет ребенок с антителами к коронавирусу, аналогичный случай произошел в Болгарии.

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Необычный малыш родился еще 5 января, однако в пресс-службе областной больницы города Пазарджик об этом сообщили только января.

Мамой новорожденной девочки стала 28-летняя местная жительница, которая на последнем триместре беременности заразилась коронавирусом.

За некоторое время до родов беременную доставили в больницу с признаками COVID-19 – жаром, кашлем и общим недомоганием.

Вылечив пациентку, врачи решили провести ей кесарево сечение, потому что из-за коронавируса в плаценте произошли изменения, которые замедлили развитие плода.

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В результате на свет появилась девочка весом 2750 г и ростом 46 см. Несмотря низкий вес, ее состояние оценивается как хорошее.

При этом антигенный тест показал наличие к нее антител к коронавирусу. Вскоре медики планируют провести еще и количественный тест, чтобы узнать, сколько именно антигенов выработал организм ребенка, будучи в утробе матери.

Напомним, что по состоянию на 18 января в Болгарии обнаружили почти 212 тысяч случаев COVID-19, из которых около 8,5 тысяч привели к летальному исходу. Кроме того, власти страны зафиксировали и побочные эффекты после прививки вакцины от Pfizer.

А как противостоят пандемии другие страны, смотрите в видеосюжете:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Болгария иммунитет роды новорожденные коронавирус COVID-19
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