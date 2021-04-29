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В больнице под Берлином жестоко убили 4 человек (фото)

29 апреля, 05:31

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

По подозрению в совершении преступления в ночь на 29 апреля задержали 51-летнюю сотрудницу медзаведения

В Германии в больнице города Потсдам под Берлином в ночь на четверг, 29 апреля, обнаружили четыре тела со следами насильственной смерти, по меньшей мере один человек тяжело ранен.

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Об этом со ссылкой на отчет полиции сообщает DW.

"Ранения всех жертв свидетельствуют о применении внешнего воздействия чрезвычайной силы", – говорится в отчете.

По подозрению в совершении преступления задержана 51-летняя сотрудница больницы, но мотивы преступления пока не ясны.

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Также не сообщается, являются ли убитые пациентами этой больницы.

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Напомним, в Великобритании медсестре Люси Летби предъявили обвинение в убийстве восьми младенцев.

А в России в московской больнице пьяная медсестра издевалась и матом кричала на пациентку пожилого возраста.

Мы также сообщали, что в Багдаде 82 человека стали жертвами пожара в больнице, где проходили лечение больные COVID-19, 110 человек пострадали.

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