В Британии детям запретили сидеть у Санта-Клауса на коленях

Во время рождественских праздников в Великобритании Санта-Клаусу можно будет не надевать маску, однако, детям запретили сидеть у него на коленях.

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Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает ITV.

"Он (Санта-Клаус – Ред.) будет принимать меры безопасности, но от него не будет требоваться ношение маски. Детям, в соответствии с правилами, не будет разрешено сидеть у него на коленях", – сказал Джонсон.

Детям разрешат посещать рождественские встречи с Сантой, чтобы получить подарок.

К слову, по состоянию на ночь 1 декабря в Великобритании зафиксировано более 1,63 миллионов случаев коронавируса, только за последние сутки заболели более 12 тысяч человек.

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Напомним, в Великобритании приняли решение на пять рождественских дней – с 23 по 27 декабря – ослабить карантин на территории Шотландии, Англии и Уэльса, а в Северной Ирландии – с 23 по 28 декабря.

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