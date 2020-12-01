В Британии могут зарегистрировать сразу две вакцины от коронавируса

В Британии выразили надежду, что уже в ближайшие недели в стране зарегистрируют сразу две вакцины от коронавируса.

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Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон.

По его словам, одобрения препаратов ожидают до 25 декабря. Пока что ни одна вакцина не была одобрена для применения Агентством по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

"Однако мы, конечно, надеемся, что и вакцина Pfizer и BioNTech, и вакцина Оксфорда и AstraZeneca получат необходимые разрешения в ближайшие дни и недели", – заявил Джонсон.

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Напомним, Великобритания может стать первой страной, одобрившей применение вакцины от COVID-19, разработанной американской и немецкой компаниями – Pfizer и BioNtech.

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Также мы писали, что британское спецподразделение по ведению информационной войны в преддверии начала вакцинации в стране от COVID-19 привлечено к слежке за вероятной дезинформацией со стороны ряда государств, в том числе РФ.

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