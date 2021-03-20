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В Британии установили рекорд по вакцинации: более 660 тысяч человек за сутки

20 марта, 02:40

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

За весь период вакцинации прививки получили 26 миллионов британцев

В Великобритании от коронавируса за сутки вакцинировались более 660 тысяч человек – это новый рекорд сделанных прививок.

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Об этом сообщает Sky News.

За последние сутки в Британии сделали 660 276 прививок. Из них около 528 тысяч прививок – это первая доза, а более 132 тысячи – вторая.

За весь период вакцинации прививки получили 26 миллионов британцев – 49,9% взрослых, из них более 2 млн получили две дозы.

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За все время пандемии в Британии коронавирусом заболели более 4,28 млн человек, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 126 тысяч человек.

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Ранее мы писали, что в Великобритании с 6 марта запустили медицинское исследование, в рамках которого добровольцев специально заражают коронавирусом COVID-19.

Напомним, ранее британские ученые выяснили, что вакцины от коронавируса более эффективны для молодых людей, нежели для пожилых.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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Великобритания прививка вакцинация вакцина коронавирус
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