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В Британии выявили 30 случаев тромбозов после вакцины AstraZeneca

2 апреля, 05:46

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

На прошлой неделе сообщалось о пяти случаях

Британский медицинский регулятор выявил 30 случаев образования тромбозов у тех, кто вакцинировался от COVID-19 препаратом от коронавируса AstraZeneca.

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Об этом сообщает Reuters.

На прошлой неделе сообщалось о пяти случаях.

Отмечается, что 22 случая связаны с тромбозом церебральных венозных синусов головного мозга, а остальные восемь – с другими тромбозами.

Как сообщило агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий Великобритании, после вакцинации прививкой BioNTech/Pfizer у некоторых были такие же проблемы.

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Также мы писали о том, что в Латвии проводят проверку по факту смерти двух человек, которых ранее вакцинировали препаратом от коронавируса AstraZeneca.

Напомним, Канада в понедельник приостановила использование вакцины против коронавируса производства AstraZeneca для людей в возрасте до 55 лет из-за риска образования тромбов.

А в Австрии после прививки вакциной от коронавируса BioNtech/Pfizer умер 88-летний мужчина.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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