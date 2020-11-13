В Британии зафиксировали рекорд по суточному приросту больных COVID-19

За последние сутки от коронавируса умерли более 500 человек

В Великобритании за последние сутки коронавирус диагностировали у 33 470 человек, что является рекордом в стране.

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Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

За последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 563 человека. Вероятно, что рост выявленных случаев заболевания связан с увеличением тестирования.

По состоянию на 13 ноября, в Великобритании коронавирус с начала пандемии диагностировали у 1 млн 29 тысяч человек. В то же время сообщается о 50 928 летальных случаях от коронавирусной инфекции.

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В то же время, несмотря на неутешительную статистику, обязательный карантин, который должны в течение двух недель проходить все въезжающие в Великобританию, будет отменен в отношении нескольких стран.

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К слову, ситуация с коронавирусом в некоторых странах Европы продолжает вынуждать власти усиливать карантинные ограничения. Читайте – как живет Европа во время усиленных карантинных ограничений.

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