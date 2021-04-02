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В Брюсселе первоапрельскую вечеринку разогнали водометами: есть задержанные (фото)

2 апреля, 01:46

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Более десяти сотрудников полиции ранены

В Брюсселе на фейковую вечеринку пришли несколько тысяч человек. Из-за нарушения карантинных ограничений, которые ввели власти из-за COVID-19, полицейским пришлось разгонять толпы.

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Об этом сообщает The Guardian.

Фото: REUTERS/Clement Rossignol

Фото: REUTERS/Clement Rossignol

В одном из самых крупных парков Брюсселя после анонимного объявления через Facebook о фестивале, готовность прийти выразили более 60 тысяч человек, но полиция предупредила сразу – нарушителей будут привлекать к судебной ответственности.

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Чтобы разогнать толпы, полицейские применили водометы. В результате 15 человек задержаны.

Некоторые люди бросали в полицейских петарды и бутылки – более десяти сотрудников полиции ранены.

Ранее в Испании провели первый с начала пандемии масштабный концерт. Таким образом решили проверить, можно ли проводить подобные развлекательные мероприятия с соблюдением строгих гигиенических правил.

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Бельгия Брюссель концерт полиция водометы
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