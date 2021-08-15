В Будапеште перевернулся пассажирский автобус – погибли восемь человек

Утром, 15 августа, в Будапеште, столице Венгрии, в аварию попал пассажирский автобус, который по неизвестным причинам съехал с дороги и перевернулся.
Об этом сообщает RTBF.
В аварии погибли 8 человек и еще 48 пострадали. Лишь двое из пострадавших получили тяжелые повреждения, у остальных – легкие травмы.
Пассажирский автобус перевозил людей между Будапештом и озером Балатон. Неизвестно, были ли в автобусе иностранцы.
Правоохранители выясняют по каким причинам автобус съехал с дороги.
Ранее мы сообщали, что:
- в турецкой провинции Анталья, где сейчас бушуют пожары, в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом, в котором ехали российские туристы, погибли по меньшей мере три человека, еще 16 получили ранения, из них пятеро в тяжелом состоянии;
- в аэропорту "Шереметьево" пассажир рейса Москва – Анталья открыл люк аварийного выхода, поскольку не смог выдержать духоты внутри самолета. Из-за этого пришлось заменить самолет.