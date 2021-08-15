В Будапеште перевернулся пассажирский автобус – погибли восемь человек

На данном этапе неизвестно были ли в автобусе иностранцы

Еще 48 человек пострадали в аварии / Фото: коллаж "Сегодня"

Утром, 15 августа, в Будапеште, столице Венгрии, в аварию попал пассажирский автобус, который по неизвестным причинам съехал с дороги и перевернулся.

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Об этом сообщает RTBF.

В аварии погибли 8 человек и еще 48 пострадали. Лишь двое из пострадавших получили тяжелые повреждения, у остальных – легкие травмы.

Пассажирский автобус перевозил людей между Будапештом и озером Балатон. Неизвестно, были ли в автобусе иностранцы.

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Правоохранители выясняют по каким причинам автобус съехал с дороги.

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