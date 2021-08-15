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В Будапеште перевернулся пассажирский автобус – погибли восемь человек

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
15 августа, 13:00
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На данном этапе неизвестно были ли в автобусе иностранцы
Еще 48 человек пострадали в аварии / Фото: коллаж "Сегодня"
Еще 48 человек пострадали в аварии / Фото: коллаж "Сегодня"

Утром, 15 августа, в Будапеште, столице Венгрии, в аварию попал пассажирский автобус, который по неизвестным причинам съехал с дороги и перевернулся.

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Об этом сообщает RTBF.

В аварии погибли 8 человек и еще 48 пострадали. Лишь двое из пострадавших получили тяжелые повреждения, у остальных – легкие травмы.

Пассажирский автобус перевозил людей между Будапештом и озером Балатон. Неизвестно, были ли в автобусе иностранцы.

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Правоохранители выясняют по каким причинам автобус съехал с дороги.

Ранее мы сообщали, что:

  • в турецкой провинции Анталья, где сейчас бушуют пожары, в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом, в котором ехали российские туристы, погибли по меньшей мере три человека, еще 16 получили ранения, из них пятеро в тяжелом состоянии;
  • в аэропорту "Шереметьево" пассажир рейса Москва – Анталья открыл люк аварийного выхода, поскольку не смог выдержать духоты внутри самолета. Из-за этого пришлось заменить самолет.

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