В центре Парижа жестко разогнали лагерь мигрантов: власти в шоке (видео)

Французские полицейские силой разогнали стихийный лагерь мигрантов, который недавно появился в самом центре Парижа.
Об этом сообщает France 24.
Беженцы разбили свой лагерь, установив около сотни палаток на площади Республики. По данным правозащитников, были изгнаны порядка 450 беженцев. Большинство из них – из Афганистана.
Лагерь был организован после разгона другого – на севере Парижа неделю назад. В полиции утверждают, что он был организован при помощи "определенных ассоциаций", и называют это неприемлемым. Его обитателей при этом никуда не переселили.
В связи с этим в ночь на 24 ноября полиция начала демонтаж палаток – иногда прямо с людьми внутри и с применением слезоточивого газа. На это ушло полтора часа.
Однако министр внутренних дел Франции Жерар Дарманен раскритиковал действия полиции.
"Кадры с разгона незаконного лагеря мигрантов на площади Республике вызывают шок", – написал он в Twitter, пообещав запросить доклад о действиях правоохранителей.
Напомним, что ранее в этом месяце 21-летний беженец из Туниса устроил теракт во французской Ницце. В результате которого погибли трое человек.
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