В центре Парижа жестко разогнали лагерь мигрантов: власти в шоке (видео)

Глава МВД требует у полиции отчитать о своих действиях

Французские полицейские силой разогнали стихийный лагерь мигрантов, который недавно появился в самом центре Парижа.

Реклама

Об этом сообщает France 24.

Беженцы разбили свой лагерь, установив около сотни палаток на площади Республики. По данным правозащитников, были изгнаны порядка 450 беженцев. Большинство из них – из Афганистана.

Лагерь был организован после разгона другого – на севере Парижа неделю назад. В полиции утверждают, что он был организован при помощи "определенных ассоциаций", и называют это неприемлемым. Его обитателей при этом никуда не переселили.

В связи с этим в ночь на 24 ноября полиция начала демонтаж палаток – иногда прямо с людьми внутри и с применением слезоточивого газа. На это ушло полтора часа.

Реклама

Однако министр внутренних дел Франции Жерар Дарманен раскритиковал действия полиции.

"Кадры с разгона незаконного лагеря мигрантов на площади Республике вызывают шок", – написал он в Twitter, пообещав запросить доклад о действиях правоохранителей.

Напомним, что ранее в этом месяце 21-летний беженец из Туниса устроил теракт во французской Ницце. В результате которого погибли трое человек.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама