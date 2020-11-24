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В центре Парижа жестко разогнали лагерь мигрантов: власти в шоке (видео)

24 ноября, 11:57

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Глава МВД требует у полиции отчитать о своих действиях

Французские полицейские силой разогнали стихийный лагерь мигрантов, который недавно появился в самом центре Парижа.

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Об этом сообщает France 24.

Беженцы разбили свой лагерь, установив около сотни палаток на площади Республики. По данным правозащитников, были изгнаны порядка 450 беженцев. Большинство из них – из Афганистана.

Лагерь был организован после разгона другого – на севере Парижа неделю назад. В полиции утверждают, что он был организован при помощи "определенных ассоциаций", и называют это неприемлемым. Его обитателей при этом никуда не переселили.

В связи с этим в ночь на 24 ноября полиция начала демонтаж палаток – иногда прямо с людьми внутри и с применением слезоточивого газа. На это ушло полтора часа.

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Однако министр внутренних дел Франции Жерар Дарманен раскритиковал действия полиции.

"Кадры с разгона незаконного лагеря мигрантов на площади Республике вызывают шок", – написал он в Twitter, пообещав запросить доклад о действиях правоохранителей.

Напомним, что ранее в этом месяце 21-летний беженец из Туниса устроил теракт во французской Ницце. В результате которого погибли трое человек.

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Франция Париж лагерь мигранты беженцы разгон
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