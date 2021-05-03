В Чехии анонсировали начало заключительного этапа вакцинации от COVID

При численности населения 10,7 млн Чехия ожидает получить 27 млн доз вакцины и до конца мая сделать прививки старшим возрастным категориям

В Чехии намерены начать вакцинировать всех желающих граждан старше 16 лет уже с начала июня. До конца мая в стране рассчитывают завершить прививки людям старших возрастных категорий.

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Об этом объявил в видеообращении чешский премьер-министр Андрей Бабиш, передает "Укринформ".

"В июне мы откроем вакцинацию для всех возрастов", – заявил он.

Бабиш уточнил, что это произойдет в том случае, если темп вакцинации будет не ниже, чем сейчас.

Так, с 5 мая в Чехии начнут прививать людей в возрасте от 50 до 54 лет и в дальнейшем, если хватит запасов вакцины, еженедельно намерены "снижать возрастную планку на 5 лет".

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При численности населения 10,7 млн Чехия ожидает получить 27 млн доз вакцины, из них 14 млн – компании Pfizer/BioNTech.

По данным минздрава страны, одну дозу вакцины получили уже более 2 миллионов чехов, более 1 миллиона сделали две прививки.

Напомним, премьер Чехии заявил, что стране хватает сертифицированных препаратов и нет нужды закупать вакцины от коронавируса, которые не прошли сертификацию в Европейском агентстве лекарственных средств, имея в виду российский "Спутник V".

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