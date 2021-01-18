В Чехии ужесточат экзамен по чешскому языку для украинцев

После шести лет обсуждений Министерство образования Чехии решило ужесточить требования к знанию чешского языка для иностранцев, в том числе для украинцев, которые хотят постоянно жить в Республике.

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Об этом сообщает местное издание Novinky.cz.

Министр Роберт Плага представит в правительство проект постановления, которое ужесточит экзамен на одну степень – с А1 до А2.

12 лет назад было принято решение, что разрешение на постоянное проживание даст иностранцу те же права, что и чешским гражданам (кроме права голоса), однако соискатель должен доказать, что говорит по-чешски. Это было необходимо для облегчения интеграции иностранцев, возможности общаться, ориентироваться в правах и обязанностях без переводчика.

Условием ужесточения экзаменов была организация доступных языковых курсов в интеграционных центрах, имеющихся в каждом регионе, и с 2020 года финансируемых государством. По словам Плаги, их качество будет очень важно.

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"Сейчас в Чешской Республике зарегистрировано около 600 тысяч иностранцев и, по оценкам, около 200 тысяч незарегистрированных граждан ЕС", – сказал министр в правительственном документе, согласно которому "количество людей, которые должны будут сдать экзамен по чешскому языку", увеличится.

Как подчеркивает издание, большое количество иностранцев приехало в Чехию в основном три года назад, особенно из Украины, поэтому в следующем году ожидается "в несколько раз большее количество претендентов на ПМЖ", пишет в обоснование своего предложения Министерство образования, молодежи и спорта.

До сих пор на экзамене достаточно было составить простые предложения или написать короткое сообщение, которое зачастую являлось рекламой поиска работы. Теперь же вновь поступающим нужно будет доказать, что они понимают основную идею простых текстов в письменной и устной форме. Они должны будут рассказать "об общеизвестных фактах" и нужно будет показать, что они даже могут написать короткий текст.

В то время как многие украинцы хотят легализоваться в Чехии,в Украине есть чешские поселения, где еще разговаривают на чешском языке.

Также сообщалось, что Чехия готова принимать до 40 тысяч работников из Украины в год.

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