В Чехии воевавший против Украины наемник-снайпер получил 20 лет тюрьмы

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Чешский суд заочно приговорил гражданина страны, воевавшего на стороне оккупантов Донбасса против Украины, к длительному лишению свободы.
Об этом сообщает портал Novinky.
Городской суд Праги признал 32-летнего чеха Мартина Кантора виновным в совершении террористического акта и участии в террористической организации. За это он был признан виновным и приговорен к 20 годам лишения свободы.
Однако на данный момент местонахождение мужчины не установлено.
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Как говорится в обвинительном заключении, в 2015 году Мартин Кантор попал на Донбасс, вылетев из Праги в российский Санкт-Петербург. После этого, наемник прошел военную подготовку и поступил в ряды боевиков "ЛНР".
Чех принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины в качестве снайпера, а также минировал приграничную зону, а также обстреливал позиции ВСУ из гранатометов. Со временем он получил "звание" сержанта.
И хотя адвокат обвиняемого заявил об отсутствии каких-либо доказательств, свидетели, в том числе друзья Кантора, подтвердили, что он неоднократно говорил о намерении отправиться на Донбасс и писал им об своих "успехах" в качестве боевика.
Другой свидетель заявил, что в последний раз он общался с подсудимым в 2016 году, но после этого он получил по электронной почте сообщение о том, что Кантор мертв. Подтвердить эту информацию не удалось.
Сторона защиты может оспорить приговор суда.
Напомним, в апреле в Чехии задержали пятерых человек, которые воевали на Донбассе на стороне управляемых Россией боевиков или планировали это сделать.
А в прошлом году чешский суд приговорил к 4,5 годам лишения свободы белорусского наемника Алексея Фадеева.
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