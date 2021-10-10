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В Чехии выборы выиграла оппозиция – "друг Путина" Земан попал в больницу

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
10 октября, 15:50
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Президент страны Земан поддерживал провластное движение, но оно потерпело поражение
Земан (слева) тяжело воспринял победу оппозиционеров. Коллаж "Сегодня"
Земан (слева) тяжело воспринял победу оппозиционеров. Коллаж "Сегодня"

В Чехии прошли парламентские выборы, на которых победила оппозиционная коалиция "Вместе", второй место с небольшим отставанием заняла провластное движение "АНО" во главе с действующим премьер-министром. Об этом пишет NEXTA.

Так, оппозиционеры из "Вместе" набрали 27,79% голосов, а "АНО" — 27,12%.

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Также в парламент проходят коалиция, объединяющая Пиратскую партию и партию "Старосты и независимые", а также "Свобода и прямая демократия".

Действующий премьер Андрей Бабиш признал поражение на выборах.

"Я должен признать наше поражение, поздравляю с победой лидера движения "Вместе" господина (Петра) Фиалу. Мы проиграли прежде всего в Праге. Тем не менее, мы набрали очень большое число процентов, несмотря на различные домыслы и обвинения в мой адрес", – сказал он.

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После оглашения предварительных результатов неожиданно стало плохо президенту страны Милошу Земану, который поддерживал провластное движение "АНО". Его срочно увезли в больницу из замка Ланы, где он встречался с премьером Бабишем, пишет чешское издание Novinky.

Милошу Земану стало плохо. Скриншот

Отмечается, что Земан уже второй раз в течение месяца попадает в больницу. В сентябре он был госпитализирован из-за обезвоживания и усталости.

Пророссийские скандалы Земана

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